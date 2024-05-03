В США назвали сроки поставок боеприпасов из нового пакета помощи Украине

NYT: поставки боеприпасов из пакета помощи США Украине займут несколько дней

Поставки боеприпасов Украине из нового пакета помощи США на 61 миллиард доллар займут несколько дней. Об этом со ссылкой на официальных высокопоставленных американских военных сообщает The New York Times.

«Артиллерия, системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним являются наиболее насущными потребностями Украины», — пишет газета.

Специалисты по логистике, работающие на военной базе США в немецком Висбадене отмечают, что поставки идут через международный аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши в 50 километрах от украинской границы.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам Вашингтона военной помощи.