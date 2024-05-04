4 мая в 2024 году — последний день перед Пасхой, православные верующие отмечают Великую субботу и Проклов день. В мире тем временем празднуют Международный день пожарных и День борьбы с буллингом — в частности с травлей в школьных коллективах. Какие еще события приходятся на 4 мая, каковы приметы и традиции этого дня и кто из знаменитостей сегодня родился, рассказывает «Лента.ру».

Какой церковный праздник сегодня

Великая суббота

Перед Пасхой православные христиане отмечают Великую субботу — день, который завершает Страстную седмицу (ее также называют Великой неделей).

В течение пяти дней верующие размышляли о последних событиях земной жизни Иисуса. И вот настал шестой день, напоминающий о положении Мессии в гробницу. Несмотря на это, душа Спасителя совершила нисхождение в ад. Иисус сообщил праведникам, оказавшимся в Преисподней, что скоро их страдания закончатся и он выведет их в Царствие Небесное. Таким образом Мессия возвестил победу жизни.

Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Иоанна Кронштадтского в Москве Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Проклов день

В этот день христиане также вспоминают святого Прокла, который в III веке нашей эры был диаконом города Римской империи Путеола (сейчас это итальянский город Поццуоли). В то время империей правил Гай Диоклетиан, известный своими гонениями на христиан. При нем Прокла и его товарищей бросили в темницу, где их пытали, требуя отказаться от веры во Христа. Однако священнослужители не просто не сдались, но и исцелили своего мучителя, за что были лишены жизни, ведь тот воспринял этот поступок как дерзость.

На Руси в Проклов день было принято читать молитвы и заклятья против нечистой силы.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 мая

Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Бopтcуpмaнcкoгo;

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa eпиcкoпa Бeнeвeнтcкoгo Иaннуapия.

Праздники в мире

Международный день пожарных

Этот праздник был учрежден после масштабного австралийского пожара в Линтоне (штат Виктория) в декабре 1998 года. Тогда в ходе отчаянной борьбы с лесным пожаром жизни лишились пятеро спасателей. Было принято решение ежегодно вспоминать о них, а также о других пожарных, отдающих свои жизни ради людей. Символом праздника стала красно-синяя лента, символизирующая пламя и воду.

Фото: Courtney Wentz / Unsplash

Всемирный день борьбы с буллингом

В 2012 году ООН выдвинула инициативу о закреплении этого праздника на официальном уровне. Дело в том, что травля — это действительно серьезная проблема, с которой сталкиваются члены многих коллективов, особенно детских. Так, в России каждый третий ребенок хотя бы раз подвергался буллингу.

Символами дня являются рубашки или футболки розового цвета, их надевают все, кто хочет выразить свою негативную позицию по отношению к проблеме.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 мая

День «Звездных войн»;

День собачьего счастья;

Всемирный день дарения;

День уличного музыканта.

Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Приметы на 4 мая

Увидеть большое количество цветков на черемухе — к влажному лету;

Заметить распустившуюся березу — к сухому лету, а клен — к дождливому;

Попасть под небольшой дождик — к неудаче.

Кто родился 4 мая

Актриса родилась в 1934 году в Ленинграде. Первая же главная роль в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» принесла Татьяне Самойловой невероятную славу. Кинокартина заслужила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а сама актриса получила премию «Апельсиновое дерево» — за очарование и скромность.

Однако после такого успеха Самойлова снималась в кино не так часто, ее фильмография насчитывает всего 24 работы. При этом актрису настойчиво приглашали в Голливуд, но советское правительство не давало ей разрешения на поездку в США. Второй важнейшей ролью Самойловой стала Анна Каренина в одноименном фильме. Ушла из жизни актриса в свой же день рождения в 2014 году в Москве.

Российская актриса Татьяна Самойлова. 1950-е годы. СССР Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Икона стиля, актриса и фотомодель родилась в Брюсселе в 1929 году. Славу ей принесла съемка в фильме «Римские каникулы» — именно эта кинокартина поделила жизнь Хепберн на до и после. Внезапно девушка превратилась в объект интереса поклонников по всему миру, ей вручили «Оскар» и провозгласили «принцессой Голливуда».

Многие другие фильмы с Одри Хепберн также были довольно успешны. Среди них — «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион», «Шарада», «Двое в дороге». Не стало актрисы 20 января 1993 года в Швейцарии, причиной было онкологическое заболевание.

8 апреля 1964 года. Фильм «Париж, когда там жара». На фото: Уильям Холден в роли Ричарда Бенсона и Одри Хепберн в роли Габриэль Симпсон Фото: Richard Quine Productions / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Кто еще родился 4 мая