Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:21, 4 мая 2024Силовые структуры

Подполковник МВД высказался о последствиях объявления Зеленского в розыск

Подполковник МВД Иванников: Зеленский рискует стать законной целью ВС РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Объявленные Министерством внутренних дел (МВД) России в розыск действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко рискуют стать законными целями Вооруженных сил РФ. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Это военные преступники, которых ждет строгое наказание по совокупности содеянных преступлений. Я не исключаю, что Порошенко уже сейчас может превратиться в законную военную цель. Если российское министерство обороны примет решение уничтожить их, то будет совершенно право», — высказался эксперт.

Иванников допустил, что украинского президента по окончании полномочий 20 мая «может ожидать судьба Джохара Дудаева» — чеченского политика, ликвидированного в 1996 году.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обрадовался сообщению о том, что МВД России объявило его в розыск. Порошенко предположил, что МВД не понравились FPV-дроны Украины или система противодействия разведке.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда

      ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

      Адвокат блогеров Чекалиных сообщил об отсутствии у них задолженности перед ФНС

      В Харькове четвертый раз за сутки произошли взрывы

      Абрамченко призвала бизнес перестать клеить неудаляемые этикетки на упаковку

      Благодатный огонь доставили в Россию

      В США предсказали исход спецоперации на Украине

      Умерла актриса из сериала «Солдаты»

      В Москве объявили в розыск расстрелявшего двоих человек мужчину

      В Киеве назвали условие для ввода иностранных войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше