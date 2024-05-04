Подполковник МВД высказался о последствиях объявления Зеленского в розыск

Подполковник МВД Иванников: Зеленский рискует стать законной целью ВС РФ

Объявленные Министерством внутренних дел (МВД) России в розыск действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко рискуют стать законными целями Вооруженных сил РФ. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Это военные преступники, которых ждет строгое наказание по совокупности содеянных преступлений. Я не исключаю, что Порошенко уже сейчас может превратиться в законную военную цель. Если российское министерство обороны примет решение уничтожить их, то будет совершенно право», — высказался эксперт.

Иванников допустил, что украинского президента по окончании полномочий 20 мая «может ожидать судьба Джохара Дудаева» — чеченского политика, ликвидированного в 1996 году.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обрадовался сообщению о том, что МВД России объявило его в розыск. Порошенко предположил, что МВД не понравились FPV-дроны Украины или система противодействия разведке.