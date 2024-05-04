Пожар на оборонном заводе в Берлине продлится всю субботу

B.Z.: пожар на берлинском заводе Diehl продолжат тушить всю субботу

Тушение пожара на берлинском оборонном заводе Diehl в районе Лихтерфельд продолжается спустя сутки после начала возгорания. Об этом со ссылкой на пожарную службу города пишет немецкая газета B.Z.

Представитель пожарной службы сообщил, что, по данным на утро субботы, 4 мая, на месте происшествия дежурили около 50 сотрудников экстренной службы. По его словам, работы по тушению, вероятно, продлятся весь день.

Отмечается, что спасателям придется снести часть здания, чтобы добраться до источников огня. Присутствует запах гари, и жителей ближайших к месту пожара районов Берлина просят держать окна закрытыми, говорится в публикации.

Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl. Среди прочего компания участвует в производстве поставляемых на Украину зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Огонь вспыхнул на втором этаже здания утром 3 мая и за несколько часов перекинулся на верхний этаж.

Газета Berliner Zeitung отмечала, что на предприятии хранятся серная кислота и цианистая медь. Власти оповестили граждан об опасности с помощью СМС и рекомендовали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования, так как в результате горения этих веществ может образоваться ядовитая синильная кислота.