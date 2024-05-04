Tesla решила судиться с индийской компанией из-за названия

Tesla подала иск на индийскую Tesla Power India из-за торгового знака

Американский автопроизводитель Tesla решил судиться с индийской компанией из-за названия. Об этом со ссылкой на протокол Высокого суда Дели пишет газета The Indian Express.

Компания подала иск к Tesla Power India из города Гургаона из-за торговых марок Tesla Power и Tesla Power USA. В Tesla сообщили, что обнаружили использование индийской компанией схожих со своими названий еще в 2022 году и обратились к фирме с просьбой прекратить эту практику.

Tesla Power India продолжила рекламировать и продавать свои товары под указанными марками, в связи с чем американская компания обратилась в суд. При этом индийская фирма заверяет, что не собирается выпускать электромобили, а также продавать электрокары под товарным знаком Tesla Power USA или другим с использованием слова Tesla.

Ранее стало известно, что в Tesla передумали начинать в ближайшее время строительство завода по производству электромобилей в Индии, для которого уже искали подходящую площадку. Визит гендиректора автопроизводителя Илона Маска в страну, где он должен был обсудить проект с премьер-министром Нарендрой Моди, перенесен с апреля на конец 2024 года.