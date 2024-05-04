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15:15, 4 мая 2024Россия

Трое раненных в зоне СВО солдат бесплатно получили боевые протезы

Трое раненных в зоне СВО солдат получили боевые протезы и вернулись на фронт

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трое раненных в зоне специальной военной операции (СВО) солдат бесплатно получили боевые протезы и добровольно вернулись на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего Московским протезно-ортопедическим центром в Симферополе Андрея Лузана.

Лузан рассказал, что центр обеспечил протезами трех военных. По его словам, протезы имеют модульную систему компоновки, а с помощью системы «быстросъема» на них можно менять насадки. Он отметил, что некоторые протезы имеют насадки, с помощью которых можно упражняться на турнике, и насадки, пригодные для крепления автоматов.

Управляющий центром также отметил, что пригодная для занятий на турнике насадка легко выдерживает вес около 85 килограммов и сделана из специального ударопрочного пластика. Он подчеркнул, что с данным протезом солдат может быть уверен в надежности орудия. Лузана добавил, что стоимость одного протеза составляет около одного миллиона рублей, однако военным спецоперации центр предоставляет их бесплатно.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана СВО и его супруги в Ростове-на-Дону. Были задержаны трое мужчин, которые «нанесли травмы мужчине и женщине».

Жена ветерана СВО Марина заявила, что ее мужа избила толпа украинцев. У нее диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужа — многочисленные ушибы лица.

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      Олег Давыдов
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