Трое раненных в зоне СВО солдат бесплатно получили боевые протезы

Трое раненных в зоне СВО солдат получили боевые протезы и вернулись на фронт

Трое раненных в зоне специальной военной операции (СВО) солдат бесплатно получили боевые протезы и добровольно вернулись на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего Московским протезно-ортопедическим центром в Симферополе Андрея Лузана.

Лузан рассказал, что центр обеспечил протезами трех военных. По его словам, протезы имеют модульную систему компоновки, а с помощью системы «быстросъема» на них можно менять насадки. Он отметил, что некоторые протезы имеют насадки, с помощью которых можно упражняться на турнике, и насадки, пригодные для крепления автоматов.

Управляющий центром также отметил, что пригодная для занятий на турнике насадка легко выдерживает вес около 85 килограммов и сделана из специального ударопрочного пластика. Он подчеркнул, что с данным протезом солдат может быть уверен в надежности орудия. Лузана добавил, что стоимость одного протеза составляет около одного миллиона рублей, однако военным спецоперации центр предоставляет их бесплатно.

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