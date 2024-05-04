Ученые нашли бактерии для смягчения воспаления в кишечнике

Nature Communications: вещества кишечных бактерий смягчают воспаление

Ученые обнаружили, что вещества, которые выделяют кишечные бактерии, смягчают воспаления в кишечнике. Соответствующий материал опубликован в научном журнале Nature Communications.

Ученые провели исследования и выявили способ выработки таких веществ, теперь на их основании можно производить лекарства. По его результатам установлено, что эти вещества являются побочными продуктами пищеварения. Некоторые из них могут связаться с молекулами в структуре клеток, в которых находится их ДНК. Таким образом, этот процесс может влиять на активность определенных генов, а также изменять те, что отвечают за воспалительные реакции.

Ранее сообщалось, что ученые Хьюстонского университета обнаружили, что антибиотик ванкомицин, рекомендуемый в качестве средства терапии первой линии при опасной бактериальной инфекции, становится неэффективным.