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18:34, 4 мая 2024Силовые структуры

В российском городе подросток выстрелил в пенсионерку из игрушечного пистолета

В Петербурге подросток в автобусе выстрелил в пенсионерку из-за замечания

Фото: Lavi Perchik / Unsplash

В Санкт-Петербурге в автобусе подросток выстрелил из игрушечного пистолета в сторону пенсионерки из-за ее замечания. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 3 мая в городском автобусе. Группа подростков в черных и серых масках оскорбляла пассажиров и нецензурно выражалась. Пенсионерка сделала молодым людям замечание. Тогда один из хулиганов достал зеленый пистолет с белыми пульками и выстрелил в ее сторону. Пулька попала в ограждение автобуса. После этого дебоширы вышли на Ленинском проспекте. Потерпевшая обратилась в полицию с просьбой привлечь несовершеннолетнего дебошира к ответственности.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали 24-летнюю местную жительницу, которая совершила налет на булочную и ограбила кассу, угрожая игрушечным пистолетом.

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      Анна Габай
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