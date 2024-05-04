ВСУ сообщили о нехватке механиков и запчастей для ремонта военной техники

ZDF: ВСУ сообщили о нехватке механиков и запчастей для ремонта военной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в механиках и запчастях для ремонта военной техники. О нехватке ресурсов сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на украинских военных.

«Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада», — отмечается в статье. Солдаты ВСУ признаются, что им приходится долго ждать недостающих элементов для починки оружия.

В материале подчеркивается, что на поддержку со стороны западных союзников Киев возлагает мало надежд. «За нас никто воевать не будет», — приводит канал слова украинского военного.

Ранее в силовых структурах Донецкой народной республики сообщили, что украинский гарнизон в Часовом Яре лишился возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы. По словам источника, из-за усложнения логистики украинской армии приходится использовать окольные пути. При этом ВСУ несут дополнительные потери, подчеркнул он.