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13:34, 4 мая 2024Бывший СССР

ВСУ сообщили о нехватке механиков и запчастей для ремонта военной техники

ZDF: ВСУ сообщили о нехватке механиков и запчастей для ремонта военной техники

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в механиках и запчастях для ремонта военной техники. О нехватке ресурсов сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на украинских военных.

«Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада», — отмечается в статье. Солдаты ВСУ признаются, что им приходится долго ждать недостающих элементов для починки оружия.

В материале подчеркивается, что на поддержку со стороны западных союзников Киев возлагает мало надежд. «За нас никто воевать не будет», — приводит канал слова украинского военного.

Ранее в силовых структурах Донецкой народной республики сообщили, что украинский гарнизон в Часовом Яре лишился возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы. По словам источника, из-за усложнения логистики украинской армии приходится использовать окольные пути. При этом ВСУ несут дополнительные потери, подчеркнул он.

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      Олег Давыдов
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