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20:06, 5 мая 2024Мир

Французский военный назвал каплей в море возможную отправку войск на Украину

LCI: полковник Вотравер назвал каплей в море возможную отправку войск на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Войска, которые Франция может отправить на Украину, являются каплей в море по сравнению с Российской армией. Об этом в эфире телеканала LCI высказался полковник французской армии Александр Вотравер.

«Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной Российской армии», — сказал он.

По словам офицера, Париж в лучшем случае может перебросить на Украину до 6000 военнослужащих, то есть две бригады. Причем эти силы нельзя будет назвать самостоятельными, поскольку они будут находиться под командованием НАТО, отметил Вотравер.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске.

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      Виктория Кондратьева
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