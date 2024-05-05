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18:00, 5 мая 2024Россия

Икону из ополчения Минина и Пожарского передадут в храм Христа Спасителя

Казанскую икону из ополчения Минина и Пожарского отдадут храму Христа Спасителя

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Хранившуюся в Казанском соборе на Красной площади старинную Казанскую икону Божией Матери, которая находилась еще в ополчении Минина и Пожарского, решили передать храму Христа Спасителя. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — рассказал он после праздничной пасхальной вечерни.

Патриарх также сообщил, что икону пронесут в российских регионах во время крестного хода. Во время путешествия перед образом будут совершаться молебны, а организаторы мероприятия расскажут историю иконы.

В ноябре 2023 года патриарх Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери, которая более 100 лет считалась утерянной. Патриарх назвал событие историческим и заключил, что представленная икона является национальной святыней.

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      Александр Курбатов
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