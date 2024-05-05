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18:55, 5 мая 2024Силовые структуры

Инвалида похитили и избили в Москве

24-летнего инвалида по слуху похитили и жестоко избили двое мужчин в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве похитили и жестоко избили инвалида по слуху. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 10 дней назад 24-летнему россиянину написала девушка, которая предложила пообщаться на разные, в том числе откровенные, темы, а затем встретиться возле метро. Пострадавший приехал в назначенное время, однако его встретили двое мужчин и увезли в квартиру на улицу Свободы.

Отмечается, что в жилом помещении на инвалида надели наручники и стали его избивать. При этом незнакомцы фотографировали мужчину и отправляли фотографии его матери.

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Среди прочего преступники заявили, что россиянин общался с их 15-летняя родственницей. Вследствие этого они потребовали у него 100 тысяч рублей. Однако позже правонарушители поняли, что у мужчины денег нет, и забрали его телефон и банковскую карту, с которой сняли две тысячи рублей.

Преступники отпустили пострадавшего и потребовали вернуть долг в ближайшие дни.

Ранее в мае двух подростков избили и обстреляли в центре Красноярска.

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      Екатерина Ештокина
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