Израиль заявил об убийстве высокопоставленного командира «Исламского джихада»

Израиль заявил об убийстве командира «Исламского джихада» Заараба в Рафахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской организации «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) Аймана Заараба в городе Рафах в секторе Газа. Об убийстве «боевика высокого ранга» израильская армия сообщила в Telegram-канале.

Как указали в ЦАХАЛ, Заараб возглавлял специальные отряды радикалов при нападении на Израиль, а также руководил подготовкой нескольких попыток проникновения боевиков на территорию государства.

Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия.