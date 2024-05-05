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21:47, 5 мая 2024Мир

Лавров оценил слова главы МИД Британии об ударах ВСУ по России

Лавров заявил, что Кэмерон не раскаялся после слов об ударах ВСУ по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ оценил слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право наносить удары по российской территории британским оружием.

По его словам, агентство Reuters, которое брало интервью у Кэмерона, «подвесило» версию, что Кэмерон якобы «раскаялся». Лавров добавил, что на сайте планировали опубликовать новый текст, однако в итоге агентство выставило то же самое.

Глава МИД добавил, что Кэмерон подтвердил свою позицию. «Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — сказал он.

Ранее Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив в неизменном виде цитату о праве Киева использовать британское оружие для ударов по российской территории.

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      Марина Совина
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