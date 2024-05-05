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21:30, 5 мая 2024Мир

Лавров заявил о лжи Швейцарии о желании видеть Россию на конференции по Украине

Лавров: власти Швейцарии лгут о желании видеть Россию на конференции по Украине

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Власти Швейцарии лгут о желании видеть Россию на конференции по Украине. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Владимира Зеленского», — подчеркнул российский министр иностранных дел.

По словам Лаврова, Россия открыта к переговорам по урегулированию конфликта на основе реалий. Он также отверг заявления со стороны западных стран, что конференция станет новой инициативой, которую посвятят выработке общеприемлемых подходов.

Как сообщил Сергей Лавров, впервые он узнал о готовящейся встрече от начальника федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в конце января в Нью-Йорке, где глава МИД РФ принимал участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. «Я сразу постарался его опустить на землю и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы Зеленского". В конечном итоге она предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое», — рассказал Лавров.

В свою очередь, Кассис пытался убедить министра, что Швейцария — нейтральная страна. Но Лавров напомнил, что это уже давно не так, поскольку государство в первых рядах поддерживает правящую власть Украины и способствует вооружению страны.

«Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций», — подчеркнул глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров заявил, что на Западе играют в пародию на переговоры, они не готовы к разговору. Он считает, что западные государства стремятся «правдами и неправдами, шантажом и враньем» заставить максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального юга принять участие в «посиделках» в Швейцарии.

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      Александра Синицына
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