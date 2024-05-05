Лукашенко высказался о воссоединении народов России, Белоруссии и Украины

Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины. Его слова приводит БелТА.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — рассказал Лукашенко.

Он также сообщил, что на праздник приехал в храм вблизи реки Днепр, так как она испокон веков объединяла три братских славянских народа — русских, белорусов и украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к народу из храма Святой Софии в Киеве, заявил, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».