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12:07, 5 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о воссоединении народов России, Белоруссии и Украины

Лукашенко понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины

Фото: Henadz Zhikov / XinHua / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины. Его слова приводит БелТА.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — рассказал Лукашенко.

Он также сообщил, что на праздник приехал в храм вблизи реки Днепр, так как она испокон веков объединяла три братских славянских народа — русских, белорусов и украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к народу из храма Святой Софии в Киеве, заявил, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

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      Александр Курбатов
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