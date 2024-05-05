Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 5 мая 2024Мир

Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока подряд

Макрон: лимит в два президентских срока подряд ограничивает избирателей

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лимит в два президентских срока подряд ограничивает суверенных избирателей и отбирает часть их свобод. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию La Tribune.

«Когда мы вносим запреты в закон, мы определенным образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», — отметил он.

Французский президент подчеркнул, что он не планирует менять конституцию, но, по его мнению, всегда лучше оставлять выбор избирателям. При этом он уточнил, что его позиция не обязательно означает намерение баллотироваться на третий президентский срок.

Ранее французский лидер выступил против установки самоограничений в конфронтации с Россией. По его словам, такие действия европейских стран стали бы проявлением слабости.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино

      Названы последствия требования кредиторами выплат по госдолгу Украины

      В США спрогнозировали потерю Украиной Часова Яра

      Российские войска уничтожили склады западных ракет в районе Одессы

      Вторая ракетка мира заявила о нехватке времени на выпивку

      Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока подряд

      Жители Улан-Удэ взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест

      Защищавший Ефремова адвокат заявил о желании поскорее вернуться на СВО

      Стало известно о массовом бегстве украинских уклонистов в Молдавию

      Роскомнадзор сообщил об удалении TikTok запрещенных материалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше