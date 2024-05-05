Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока подряд

Макрон: лимит в два президентских срока подряд ограничивает избирателей

Лимит в два президентских срока подряд ограничивает суверенных избирателей и отбирает часть их свобод. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию La Tribune.

«Когда мы вносим запреты в закон, мы определенным образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», — отметил он.

Французский президент подчеркнул, что он не планирует менять конституцию, но, по его мнению, всегда лучше оставлять выбор избирателям. При этом он уточнил, что его позиция не обязательно означает намерение баллотироваться на третий президентский срок.

Ранее французский лидер выступил против установки самоограничений в конфронтации с Россией. По его словам, такие действия европейских стран стали бы проявлением слабости.