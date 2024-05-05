На актера Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки

Российский актер Алексей Чадов получил судебный иск за неуплату парковки

На российского актера Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что артист припарковал машину на платной стоянке, не заплатив за нее, вследствие чего получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако Чадов не оплатил данную задолженность и получил судебный иск. Суд назначил звезде штраф в размере пяти тысяч рублей.

При этом отмечается, что на данный момент на имя Чадова числится еще один неоплаченный штраф — три тысячи за нарушение ПДД.

В декабре 2023 года Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе. Он объявил, что женился на модели Лейсан Галимовой. По словам знаменитости, даже близкие друзья не знали о бракосочетании.