Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:39, 5 мая 2024Культура

На актера Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки

Российский актер Алексей Чадов получил судебный иск за неуплату парковки

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

На российского актера Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что артист припарковал машину на платной стоянке, не заплатив за нее, вследствие чего получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако Чадов не оплатил данную задолженность и получил судебный иск. Суд назначил звезде штраф в размере пяти тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022

При этом отмечается, что на данный момент на имя Чадова числится еще один неоплаченный штраф — три тысячи за нарушение ПДД.

В декабре 2023 года Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе. Он объявил, что женился на модели Лейсан Галимовой. По словам знаменитости, даже близкие друзья не знали о бракосочетании.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино

      В российском регионе затопило сотни домов

      На актера Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки

      Названы последствия требования кредиторами выплат по госдолгу Украины

      В США спрогнозировали потерю Украиной Часова Яра

      Российские войска уничтожили склады западных ракет в районе Одессы

      Вторая ракетка мира заявила о нехватке времени на выпивку

      Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока подряд

      Жители Улан-Удэ взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест

      Защищавший Ефремова адвокат заявил о желании поскорее вернуться на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше