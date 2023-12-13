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18:02, 13 декабря 2023Культура

Актер Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе

Актер Алексей Чадов объявил, что женился на модели Лейсан Галимовой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский актер Алексей Чадов объявил, что женился на модели Лейсан Галимовой. Подробности тайной свадьбы он раскрыл в разговоре с журналом Star Hit.

Отмечается, что пара состоит в отношениях уже более пяти лет. «Да, мы поженились. Живем вместе год, и я решил сделать Лейсан предложение, от которого она не смогла отказаться», — сказал Чадов, отметив, что праздник прошел в семейном кругу.

По его словам, даже близкие друзья не знали о бракосочетании. «Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось — спокойно, без суеты, сосредоточиться на друг друге и наслаждаться моментом в кругу родных», — поделился актер, добавив, что они все же планируют провести свадебную вечеринку летом.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал причину, по которой решил сделать предложение руки и сердца эстрадной певице Алле Пугачевой.

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