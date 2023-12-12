Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:28, 12 декабря 2023Культура

Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что решил жениться на Алле Пугачевой из-за клипа

Фото: РИА Новости

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал причину, по которой решил сделать предложение руки и сердца эстрадной певице Алле Пугачевой. Его слова приводит «Царьград».

По словам артиста, на серьезный шаг он решился после того, как увидел клип на песню «Сильная женщина плачет у окна» в «Голубом огоньке».

Тогда пение Пугачевой настолько тронуло его, что Киркоров почувствовал, что хочет жениться на певице. «Думаю: "Может, Пугачевой сделать предложение?" И сделал, наглая рожа», — заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров рассказал об отношениях с матерью Аллы Пугачевой Зинаидой Одеговой.

Киркоров был женат только один раз — на певице Алле Пугачевой, их брак просуществовал 11 лет и распался в 2005 году.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Мишустин предрек резкий рост доли дружественных стран в товарообороте России

      Россиянам рассказали о будущем цен на китайские авто

      Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости