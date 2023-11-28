Киркоров рассказал о любви матери Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что мать Аллы Пугачевой Зинаида Одегова любила его

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал об отношениях с матерью эстрадной певицы Аллы Пугачевой Зинаидой Одеговой. Его слова приводит MK.RU.

Артист отметил, что у него «была бы очень хорошая теща». «У Аллы Борисовны была замечательная мама — Зинаида Архиповна, и она меня очень любила. Она все время говорила: "Аллочка, какой мальчик хороший, ну обрати на него внимание"», — поделился Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров признался в попытках свести телеведущую и певицу Ольгу Бузову с блогером и рэпером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

Киркоров был женат только один раз — на певице Алле Пугачевой, их брак просуществовал 11 лет и распался в 2005 году.