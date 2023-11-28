Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:53, 28 ноября 2023Культура

Киркоров рассказал о любви матери Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что мать Аллы Пугачевой Зинаида Одегова любила его

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал об отношениях с матерью эстрадной певицы Аллы Пугачевой Зинаидой Одеговой. Его слова приводит MK.RU.

Артист отметил, что у него «была бы очень хорошая теща». «У Аллы Борисовны была замечательная мама — Зинаида Архиповна, и она меня очень любила. Она все время говорила: "Аллочка, какой мальчик хороший, ну обрати на него внимание"», — поделился Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров признался в попытках свести телеведущую и певицу Ольгу Бузову с блогером и рэпером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

Киркоров был женат только один раз — на певице Алле Пугачевой, их брак просуществовал 11 лет и распался в 2005 году.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Большинство россиян выступили против идеи создать министерство счастья

      Госдума изменила правила досрочного выхода из колоний для части заключенных

      Полина Гагарина вышла в свет в прозрачном платье

      Оценена возможность повторения «шторма века»

      Россиянка изнасиловала попутчика в самолете на глазах у других пассажиров

      США выделят на восстановление энергетики Украины 25 миллионов долларов

      Генсек НАТО заявил об испытании в поддержке Украины

      Москвичей предупредили о новой метели

      Пассажирка авиарейса из Турции устроила дебош и публичный секс на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости