Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 5 мая 2024Бывший СССР

Путин подарил щенка девочке из Макеевки

Пушилин: девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Девочке Маше из Макеевки, встречающей российских летчиков из подразделения «Архангелы», подарили щенка по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отец девочки защищает Донбасс с 2015 года, а ее брат служит в МЧС. Маша регулярно встречает летчиков с российским флагом. Узнав об этом, пилоты пригласили ребенка на аэродром.

О преданной девочке узнал Путин. Он поручил Пушилину и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко подарить Маше щенка, что и было сделано.

«У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать все, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Пушилин.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время официального визита в США подарил президенту Джо Байдену игрушки известного бренда.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о нежелании участвовать в саммитах по «формуле мира» Зеленского

      Призер Олимпиады задал вопрос собравшимся на Игры-2026 россиянам

      Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

      Россия в апреле в Европу около половины своего СПГ

      В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине

      В Мадриде в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

      Российский блогер отреагировал на новости о многомиллионном долге

      В МИД РФ заявили о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб

      Путин подарил щенка девочке из Макеевки

      На Солнце произошли семь мощных вспышек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше