Путин подарил щенка девочке из Макеевки

Пушилин: девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

Девочке Маше из Макеевки, встречающей российских летчиков из подразделения «Архангелы», подарили щенка по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отец девочки защищает Донбасс с 2015 года, а ее брат служит в МЧС. Маша регулярно встречает летчиков с российским флагом. Узнав об этом, пилоты пригласили ребенка на аэродром.

О преданной девочке узнал Путин. Он поручил Пушилину и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко подарить Маше щенка, что и было сделано.

«У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать все, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Пушилин.

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