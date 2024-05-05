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21:12, 5 мая 2024Россия

Россиянина придавило насмерть собственным грузовиком

«Известия»: водителя «КамАЗа» насмерть придавило грузовиком в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Водителя «КамАЗа» насмерть придавило собственным грузовиком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла 4 мая на одном из заводов. Водитель «КамАЗа» разгружал щебень. В какой-то момент он решил выйти из салона, забыв поставить автомобиль на стояночный тормоз. В результате машина тронулась с места и насмерть задавила мужчину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее российская журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе ОмскТюмень. Она находилась в минивэне, который столкнулся с грузовиком DAF. Журналистка и еще три пассажира погибли. Родственники ожидают результатов экспертизы.

До этого на севере Москвы автомобиль Jaguar сбил людей, которые шли по тротуару. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

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      Евгений Силаев
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