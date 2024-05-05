«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 0:0 в РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Она завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 27 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» располагается на 11-м месте, имея в активе 29 очков. Промежуточным лидером стало московское «Динамо» с 50 очками.

В следующем матче «Спартак» примет «Краснодар» 11 мая. «Пари НН» сыграет на выезде с «Сочи» днем позднее.