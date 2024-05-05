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21:04, 5 мая 2024Спорт

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 0:0 в РПЛ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Она завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 27 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» располагается на 11-м месте, имея в активе 29 очков. Промежуточным лидером стало московское «Динамо» с 50 очками.

В следующем матче «Спартак» примет «Краснодар» 11 мая. «Пари НН» сыграет на выезде с «Сочи» днем позднее.

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      Анастасия Борисова
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