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10:44, 5 мая 2024Мир

Стало известно о планах президента Кубы посетить Россию 9 мая

Президент Кубы планирует посетить Россию и принять участие в параде 9 мая

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель может посетить Россию и принять участие в Параде Победы 9 мая. О планах кубинского лидера приехать в Москву сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

«Такой визит планируется», — приводит слова источника агентство.

В феврале 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу. Он провел встречу со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом, а также президентом страны.

Кроме того, в конце февраля Кубу посетил секретарь Совета Безопасности (СБ) России Николай Патрушев. Целью его визита в Гавану в Совебезе назвали проведение российско-кубинских консультаций по безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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