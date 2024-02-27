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02:10, 27 февраля 2024Мир

Патрушев прилетел на Кубу

Секретарь Совбеза Патрушев прилетел с визитом на Кубу
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы. Об этом сообщает ТАСС.

В Совбезе уточнили, что политик прибыл в Гавану, чтобы провести российско-кубинские консультации по безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии. В Бразилиа у Лаврова была запланирована встреча с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

20 февраля глава МИД посетил Венесуэлу, где передал президенту страны Николасу Мадуро устное послание и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.

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      Юлия Мискевич
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