Патрушев прилетел на Кубу

Секретарь Совбеза Патрушев прилетел с визитом на Кубу

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы. Об этом сообщает ТАСС.

В Совбезе уточнили, что политик прибыл в Гавану, чтобы провести российско-кубинские консультации по безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии. В Бразилиа у Лаврова была запланирована встреча с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

20 февраля глава МИД посетил Венесуэлу, где передал президенту страны Николасу Мадуро устное послание и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.