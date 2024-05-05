Ушел из жизни совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот

Совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот Дик Рутан ушел из жизни

Американский пилот Дик Рутан, совершивший первый кругосветный полет без посадок, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом собощает Associated Press.

В 1986 году Рутан совместно со вторым пилотом Джиной Йегер первыми в истории авиации облетели Землю без остановок и дозаправок. Путешествие продлилось девять дней и три минуты.

Отмечается, что пилот ушел из жизни в больнице штата Айдахо. По словам его друга Билла Уиттла, Рутан перенес тяжелую инфекцию легких, а позже не захотел проводить очередную ночь на системе подачи кислорода.

Известно, что в 2005 году Рутан пролетел около 16 километров на самолете с ракетным двигателем и установил новый рекорд.

В апреле пилоты остановили взлет самолета из-за странного звука и избежали катастрофы. Уточняется, что рейс следовал из Лагоса в Абуджу, столицу Нигерии. Во время взлета все пассажиры услышали стук, который усиливался.