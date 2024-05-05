Ушел из жизни совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот
Американский пилот Дик Рутан, совершивший первый кругосветный полет без посадок, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом собощает Associated Press.
В 1986 году Рутан совместно со вторым пилотом Джиной Йегер первыми в истории авиации облетели Землю без остановок и дозаправок. Путешествие продлилось девять дней и три минуты.
Отмечается, что пилот ушел из жизни в больнице штата Айдахо. По словам его друга Билла Уиттла, Рутан перенес тяжелую инфекцию легких, а позже не захотел проводить очередную ночь на системе подачи кислорода.
Известно, что в 2005 году Рутан пролетел около 16 километров на самолете с ракетным двигателем и установил новый рекорд.
В апреле пилоты остановили взлет самолета из-за странного звука и избежали катастрофы. Уточняется, что рейс следовал из Лагоса в Абуджу, столицу Нигерии. Во время взлета все пассажиры услышали стук, который усиливался.