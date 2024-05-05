В Германии отказались спасать украинцев от призыва в армию

Tagesschau: МВД Германии отказалось спасать граждан Украины от призыва в армию

МВД Германии отказалось выдавать гражданам Украины альтернативные документы, чтобы спасти их от призыва в украинскую армию. Об этом сообщил глава МВД немецкой земли Гессен Роман Посек, передает Tagesschau.

«Я настроен скептически, потому что не вижу, чтобы условия для этого существовали. Украина не является несправедливым государством», — сказал он, добавив, что Берлин должен подумать над тем, как помочь Киеву набрать достаточное количество новобранцев.

По словам Посека, Германия должна сохранить нейтралитет, помогая Украине нарастить оборонный потенциал. Чиновник назвал текущее положение дел дилеммой.

Ранее стало известно, что уклонисты из Украины массово сбегают в Молдавию через транзитный маршрут в Одесской области.