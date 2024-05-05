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17:24, 5 мая 2024Наука и техника

В Германии раскрыли состав «живых консервов» древних людей

В Германии выяснили, что древние люди использовали черепах в качестве консервов

Фото: Unsplash

В Германии ученые выяснили, что древние люди использовали в качестве «живых консервов». Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает Аrkeonews.

По данным издания, в качестве легко транспортируемых питательных запасов пищи охотники ледникового периода использовали прудовых черепах. Это стало понятно после обнаружения фрагмента панциря рептилии возрастом около 50 тысяч лет возле города Магдебурга и пяти фрагментов панцирей в карьере Барлебен-Адамзее. Ученые установили, что в этот период температура была слишком низкой для эмбрионального роста черепах, а значит их принесли с собой путешественники.

Животное долго может обходиться без пищи, его легко переносить с места на место, и оно было способно обеспечить древнего человека необходимыми калориями даже в случае неудачной охоты.

26 марта сообщалось, что Персидское нагорье являлось центром расселения древних Homo sapiens, которые мигрировали из Африки.

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      Владимир Седов
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