Белоруссия захотела участвовать в российских программах создания беспилотников

Посол Белоруссии заявил о желании Минска участвовать в создании БПЛА с Россией

Белорусские военные хотели бы участвовать в российских программах по изучению и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой, пишет ТАСС.

По словам представителя Минска, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «серьезное мероприятие», связанное с укреплением противовоздушной обороны страны. Он пришел к выводу, что республике необходимо развивать производство военных дронов на основе опыта, который получает Армия России в ходе военной операции.

«Этот опыт и эти знания нам тоже очень важны, и мы хотели бы более масштабно и более системно поучаствовать в российских программах по данному направлению», — сказал Крутой.

Он добавил, что эта тема, возможно, будет затронута на встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве 8-9 мая.

Ранее Крутой пообещал, что власти страны накажут белорусских производителей, которые допустили падение продаж своей продукции в России. Он заявил, что в первую очередь под проверку попадут руководители маркетинговых служб и заместители по маркетингу конкретных предприятий.

