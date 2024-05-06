Член НАТО заявил о повышении боеготовности на границе с Россией

FT: Финляндия повысила боевую готовность из-за опасений усиления России

Из-за опасений усиления России и ее боевой мощи Финляндия, будучи новым членом НАТО, повысила боевую готовность на собственных границах посредством учений по переводу собственной экономики в военный режим и подготовки баз хранения техники в соседних дружественных странах. Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал генерал-лейтенант Микко Хейсканен, заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финской армии.

«Нам нужно быть готовыми к долгосрочному кризису. Мы также проверяем на живучесть собственные планы [по обороне] и готовность наших стратегических партнеров», — заявил он. По его словам, Финляндия уже обновила более тысячи соглашений, которые она имеет с частными компаниями о производстве оборудования или предоставлении услуг на случай вероятного полномасштабного конфликта.

Военачальник также отметил, что страна «находится лишь на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации», а заводы по производству боеприпасов по прежнему «не работают круглосуточно».

Ранее стало известно, что в Финляндии захотели в срочном порядке построить завод по производству тротила. Министр обороны страны Антти Хяккянен объяснил это решение необходимостью увеличить производство взрывчатых веществ, которых не хватает в Европе, отметив, что единственный подобный завод находится на территории Польши.