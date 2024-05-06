Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 6 мая 2024Мир

Член НАТО заявил о повышении боеготовности на границе с Россией

FT: Финляндия повысила боевую готовность из-за опасений усиления России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Из-за опасений усиления России и ее боевой мощи Финляндия, будучи новым членом НАТО, повысила боевую готовность на собственных границах посредством учений по переводу собственной экономики в военный режим и подготовки баз хранения техники в соседних дружественных странах. Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал генерал-лейтенант Микко Хейсканен, заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финской армии.

«Нам нужно быть готовыми к долгосрочному кризису. Мы также проверяем на живучесть собственные планы [по обороне] и готовность наших стратегических партнеров», — заявил он. По его словам, Финляндия уже обновила более тысячи соглашений, которые она имеет с частными компаниями о производстве оборудования или предоставлении услуг на случай вероятного полномасштабного конфликта.

Военачальник также отметил, что страна «находится лишь на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации», а заводы по производству боеприпасов по прежнему «не работают круглосуточно».

Ранее стало известно, что в Финляндии захотели в срочном порядке построить завод по производству тротила. Министр обороны страны Антти Хяккянен объяснил это решение необходимостью увеличить производство взрывчатых веществ, которых не хватает в Европе, отметив, что единственный подобный завод находится на территории Польши.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Не можем позволить Украине пасть». В США назвали условие отправки американских войск на помощь Киеву

      Стало известно о возможном отказе Байдена от участия в выборах

      «Это уже не тикток-военные». В России сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО

      Россиянин пытался перелезть через забор на границе с Китаем ради друзей

      Член НАТО заявил о повышении боеготовности на границе с Россией

      Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить на старте второго раунда плей-офф НХЛ

      МИД России заявил о готовности к ответным мерам при размещении ракет США в АТР

      Шесть человек погибли и более 30 пострадали при атаке ВСУ на регион России

      В Москве накрыли подпольный цех по производству поддельной бытовой химии

      Вывоз мазута и нафты из России упал до минимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше