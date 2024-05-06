Российский уголь стало сложнее перевозить внутри страны

«Ъ»: доля логистики внутри страны в экспортных ценах на уголь превысила 50 %

Падение мировых цен на уголь не приводит к сокращению стоимости логистики внутри страны, из-за чего угольным компаниям все сложнее даются перевозки по железной дороге. Об этом со ссылкой на участников рынка и аналитиков пишет «Коммерсантъ».

В последнее время на долю логистики приходится уже более 50 процентов от экспортной цены, в то время как в ноябре она не превышала 40 процентов. Центр ценовых индексов (ЦЦИ) в апрельском отчете предположил, что, если тенденция на международном рынке не изменится, экспортерам придется искать способы оптимизации.

Источник в отрасли подтверждает, что в среднем во втором квартале доля затрат на поставки по железной дороге энергетического угля превышает 40 процентов и продолжает расти. По его мнению, такая ситуация приведет к пересмотру производственных программ угольных компаний и снижению объемов добычи.

Международные аналитические агентства полагают, что цены на коксующийся уголь в ближайшие годы продолжат снижение. При этом для этого типа угля продолжает действовать экспортная пошлина в размере 4-7 процентов в зависимости от курса рубля, хотя для энергетического угля ее с 1 мая по 31 августа вновь приостановили.

Сергей Гришунин из Национального рейтингового агентства (НРА) не видит хороших вариантов для снижения затрат на логистику. Он полагает, что компании вынуждены будут сократить поставки, а затем случится снижение тарифов, на что придется пойти операторам. Это дополнительно ослабит экспортные показатели, хотя, по данным Kpler, уже в первом квартале экспорт угля упал на 21 процент в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале убыточными оказались 45,9 процента российских угольных компаний. Сальдо прибылей и убытков при этом за год снизилось в пять раз по отношению к первым двум месяцам 2023 года, а весной ситуация дополнительно усугубилась.