Депутат Грузии заявил о причастности иноагентов к организации революции в стране

Депутат Грузии Кадагишвили: финансирование НПО используется для революций

Депутат парламента Грузии Ираклий Кадагишвили заявил, что финансирование неправительственных организаций (НПО), многие из которых в Грузии планируют признать иноагентами, происходит для подготовки революций в стране. Его слова передает Interpressnews.

«Оказалось, что финансирование, особенно НПО, напрямую связанных с политикой, используется для организации революций в стране и разжигания радикализма. Исходя из этого, разумеется, они не хотят предавать это огласке и критикуют страну, мол, почему вы хотите, чтобы процессы в стране были прозрачными, демократическими и решались путем выборов», — заявил Кадагишвили.

По его словам, законопроект об иноагентах предусматривает исключительно прозрачность и гласность финансов для неправительственных организаций.

Ранее в Грузии заявили, что приглашение премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе посетить США при условии приостановки рассмотрения закона об иностранных агентах не вписывается в дух партнерства двух стран.