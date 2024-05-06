Еще один российский населенный пункт попал под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших при атаке нет, однако обстрел нарушил линию энергоснабжения.

Электричества лишились села Муром, Архангельское и Нехотеевка. Частично нарушение энергоснабжения затронуло абонентов в Новой Таволжанке. Гладков отметил, что аварийные службы в ближайшее время устранят последствия атаки.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели были поражены на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.