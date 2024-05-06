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19:25, 6 мая 2024Россия

Еще один российский населенный пункт попал под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших при атаке нет, однако обстрел нарушил линию энергоснабжения.

Электричества лишились села Муром, Архангельское и Нехотеевка. Частично нарушение энергоснабжения затронуло абонентов в Новой Таволжанке. Гладков отметил, что аварийные службы в ближайшее время устранят последствия атаки.

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Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели были поражены на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.

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      Никита Абрамов
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