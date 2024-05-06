Еще один российский населенный пункт попал под обстрел ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, пострадавших при атаке нет, однако обстрел нарушил линию энергоснабжения.
Электричества лишились села Муром, Архангельское и Нехотеевка. Частично нарушение энергоснабжения затронуло абонентов в Новой Таволжанке. Гладков отметил, что аварийные службы в ближайшее время устранят последствия атаки.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).
Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели были поражены на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.