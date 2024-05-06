Известный российский тиктокер рассказал о работе в полиции

Автор блога «Женат на Марине» Слыхов заявил, что уволился из полиции из-за блога

Создатель и автор известного TikTok-блога «Женат на Марине» Николай Слыхов рассказал о работе в полиции. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Да-Да — Нет-Нет», доступном на YouTube.

Слыхов вспомнил, что он поступил в академию МВД, так как его отчим долгое время работал в правоохранительных органах. Во время обучения он начал работать по специальности.

Параллельно со службой в полиции Слыхов начал снимать юмористические ролики. Когда видео стали набирать популярность в сети, руководство выразило недовольство тем, что их сотрудник снимает и публикует контент в интернете. Российскому блогеру предложили уволиться по собственному желанию.

Однако тиктокер остался работать в полиции. «Моего начальника могли лишить премии, выходных и так далее, если бы узнали, что я беру деньги за рекламу», — добавил он. Слыхов уточнил, что уволился из правоохранительных органов, когда стал зарабатывать на продаже рекламы.

Ранее популярный российский тиктокер Даня Милохин рассказал о своем ежемесячном доходе. Он заявил, что зарабатывает 700 тысяч рублей.

В своем блоге в TikTok Николай и Марина Слыховы снимают юмористические ролики об их отношениях, воспитании дочери и других житейских вопросах. На аккаунт пары в соцсети подписаны 6,1 миллиона человек.