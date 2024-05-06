Лавров раскрыл мотив участия ряда стран в конференции по Украине в Швейцарии

Лавров: участники швейцарской встречи заявят о бессмысленности диалога без РФ

Ряд стран примет участие в швейцарской встрече по Украине для того, чтобы заявить о бессмысленности диалога без участия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB.

«Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия», — раскрыл Лавров мотив ряда государств.

Министр подчеркнул, что в Швейцарии пройдет пародия на переговоры. При этом Запад всеми правдами и неправдами планирует вовлечь как можно больше стран в эти «посиделки», добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира». О нежелании Москвы участвовать в конференции по «формуле мира» также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.