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00:55, 6 мая 2024Мир

Лавров раскрыл мотив участия ряда стран в конференции по Украине в Швейцарии

Лавров: участники швейцарской встречи заявят о бессмысленности диалога без РФ

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Ряд стран примет участие в швейцарской встрече по Украине для того, чтобы заявить о бессмысленности диалога без участия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB.

«Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия», — раскрыл Лавров мотив ряда государств.

Министр подчеркнул, что в Швейцарии пройдет пародия на переговоры. При этом Запад всеми правдами и неправдами планирует вовлечь как можно больше стран в эти «посиделки», добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира». О нежелании Москвы участвовать в конференции по «формуле мира» также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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      Евгений Силаев
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