Лидер группы «Калинов мост» стал жертвой мошенников

Лидер «Калинова моста» Ревякин отдал телефонным мошенникам 134 тысячи рублей

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Музыканту поступил звонок по WhatsApp, мошенник заявил, что является представителем «Госуслуг». Злоумышленник убедил Ревякина снять деньги со счета и передать их женщине в Видном. В результате произошедшего артист потерял 134 тысячи рублей.

Ранее мошенники обманули кинооператора Вячеслава Сысоева на миллионы рублей, пообещав ему заработок на криптобирже.