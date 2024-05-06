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15:49, 6 мая 2024Культура

Лидер группы «Калинов мост» стал жертвой мошенников

Лидер «Калинова моста» Ревякин отдал телефонным мошенникам 134 тысячи рублей
Дмитрий Ревякин

Дмитрий Ревякин. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Музыканту поступил звонок по WhatsApp, мошенник заявил, что является представителем «Госуслуг». Злоумышленник убедил Ревякина снять деньги со счета и передать их женщине в Видном. В результате произошедшего артист потерял 134 тысячи рублей.

Ранее мошенники обманули кинооператора Вячеслава Сысоева на миллионы рублей, пообещав ему заработок на криптобирже.

ЖЗЛ
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