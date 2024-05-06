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08:49, 6 мая 2024Россия

МЧС России полностью ликвидировало пожар в Крыму

Спасатели МЧС России полностью ликвидировало пожар на овощехранилище в Крыму

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Спасатели МЧС России полностью ликвидировали пожар на овощехранилище в селе Жемчужина (Республика Крым), начавшийся вечером 5 мая. Возгорание удалось потушить в ночь на 6 мая, сообщили в пресс-службе министерства в Telegram.

Вначале огонь распространился на площадь 800 квадратных метров, для борьбы с ним привлекли 37 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. Затем площадь возгорания расширилась до 1800 квадратных метров, как сообщили в пресс-службе ведомства, ветер помог огню распространится на склад деревянных паллет.

Открытое горение было ликвидировано уже к 20:00 в воскресенье, пожарные продолжали тушить паллеты. Полностью устранить возгорание удалось только в первом часу ночи в понедельник.

Днем ранее огнеборцы МЧС потушили крупный пожар на одноэтажном складе площадью тысяча квадратов в крымском селе Белоглинка.

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      Александра Синицына
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