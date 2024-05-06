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12:07, 6 мая 2024Россия

Момент атаки беспилотников по автобусу в Белгородской области попал на видео

Момент атаки БПЛА по автобусу в белгородском селе Березовка попал на видео

Момент атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по автобусу в селе Березовка Белгородской области, в результате которой пострадали 40 человек, попал на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Блэтгород».

Как утверждает издание, во время атаки за автобусом двигался автомобиль с регистратором, который запечатлел удар дрона. Водитель подъехал к месту случившегося и забрал раненых.

По данным белгородских властей, в атаке участвовало четыре беспилотника. Они были сброшены на микроавтобусы с сотрудниками и территорию свинокомплекса «Агро-Белогорье» в районе села Березовка.

До этого сообщалось, что после атаки украинских дронов на Белгородскую область число пострадавших выросло до 40 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял оказание помощи раненым под личный контроль.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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