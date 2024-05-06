На Украине отреагировали на поручение Путина провести ядерные учения

Представитель ГУР Юсов отреагировал на анонс ядерных учений России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на анонс учений Российской Федерации с применением нестратегического ядерного оружия, передает Obozrevatel.ua.

«Ничего не наблюдаем, кроме заявлений», — заявил Юсов, назвав подобные действия «ядерным шантажом».

6 мая президент России Владимир Путин дал поручение о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящая отработка применения ядерного оружия связана со словами западных лидеров об отправке войск на Украину.