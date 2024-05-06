Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов

Эксперт Юшков: крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов стала Турция

После введения западных санкций и ограничения покупок нефтепродуктов, в России переориентировали рынок сбыта — основным направлением для поставок энергоресурсов стала Турция. Крупнейшего покупателя назвал эксперт финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит АИФ.

Ранее самым крупным рынком сбыта для российских бензинов, дизтоплива, мазута и керосинов был Евросоюз. Однако с 2022 года ситуация изменилась. По словам эксперта, есть основания полагать, что запрещенные нефтепродукты из России все же попадают в Европу через Турцию.

«В Анкаре заявляют, что все импортированное из России топливо потребляется на внутреннем рынке, а в Европу экспортируются только произведенные в Турции нефтепродукты. Прямой реэкспорт российского дизеля в ЕС запрещен, и турки маскируются, хотя по статистике видно, что объемы поставок из России в Турцию практически совпадают с объемами поставок из Турции в Европу», — объяснил он.

Несмотря на эмбарго со стороны европейских стран, поставки энергоресурсов из России в 2023 году выросли на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, отметили аналитики Международного Энергетического Агентства (МЭА). Это связано с увеличением поставок российских нефтепродуктов в Индию, Китай, Бразилию и прочие страны.

По данным Kpler, в апреле 2024 года среднесуточный объем морского экспорта российского дизельного топлива сократился на 23 процента по сравнению с прошлым месяцем, до уровня в 762 тысячи баррелей. В годовом выражении показатель снизился на 28 процентов. Падение среднесуточных объемов морского экспорта фиксируется с февраля 2024 года, в январе показатель составлял 1,15 миллиона баррелей. За первый квартал вывоз этого вида нефтепродуктов из РФ сократился в общей сложности на 388 тысяч баррелей в сутки.