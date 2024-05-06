Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 6 мая 2024Экономика

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов

Эксперт Юшков: крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов стала Турция

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

После введения западных санкций и ограничения покупок нефтепродуктов, в России переориентировали рынок сбыта — основным направлением для поставок энергоресурсов стала Турция. Крупнейшего покупателя назвал эксперт финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит АИФ.

Ранее самым крупным рынком сбыта для российских бензинов, дизтоплива, мазута и керосинов был Евросоюз. Однако с 2022 года ситуация изменилась. По словам эксперта, есть основания полагать, что запрещенные нефтепродукты из России все же попадают в Европу через Турцию.

«В Анкаре заявляют, что все импортированное из России топливо потребляется на внутреннем рынке, а в Европу экспортируются только произведенные в Турции нефтепродукты. Прямой реэкспорт российского дизеля в ЕС запрещен, и турки маскируются, хотя по статистике видно, что объемы поставок из России в Турцию практически совпадают с объемами поставок из Турции в Европу», — объяснил он.

Материалы по теме:
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Несмотря на эмбарго со стороны европейских стран, поставки энергоресурсов из России в 2023 году выросли на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, отметили аналитики Международного Энергетического Агентства (МЭА). Это связано с увеличением поставок российских нефтепродуктов в Индию, Китай, Бразилию и прочие страны.

По данным Kpler, в апреле 2024 года среднесуточный объем морского экспорта российского дизельного топлива сократился на 23 процента по сравнению с прошлым месяцем, до уровня в 762 тысячи баррелей. В годовом выражении показатель снизился на 28 процентов. Падение среднесуточных объемов морского экспорта фиксируется с февраля 2024 года, в январе показатель составлял 1,15 миллиона баррелей. За первый квартал вывоз этого вида нефтепродуктов из РФ сократился в общей сложности на 388 тысяч баррелей в сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

      В Госдуме захотели провести шашлычную амнистию

      Депутаты разрешили «Роскосмосу» закрыть закупки

      Франция отправит посла на инаугурацию Путина

      Российский самолет сел в Шереметьево после сигнала тревоги

      Тушивший «Крокус» пожарный описал возможный сценарий поджога концертного зала

      В России высказались о планах Китая работать с Францией над украинским вопросом

      Израиль начал бомбардировки Рафаха

      Полковник объяснил принцип работы российской бомбы с «эффектом землетрясения»

      Появилось видео уничтожения катеров ВСУ у Крыма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше