Названо количество потративших маткапитал на жилье семей

В 2023 году маткапитал на жилье потратили 45,6 % российских семей

Средства материнского капитала на покупку жилья в 2023 году потратили менее половины российских семей (45,6 процента). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) и Президентской академии (РАНХиГС).

Отмечается, что в первые годы господдержки практически все получатели маткапитала расходовали его на улучшение жилищных условий. Так, в 2011 году такими оказались 97,4 процента российских семей.

В обзоре говорится, что часть стоимости жилья за счет средств маткапитала в год оплачивают в среднем около 650 тысяч человек. Этот показатель не изменился и после 2020 года, когда господдержка стала доступна при рождении первого ребенка.

Эксперты пришли к выводу, что в настоящее время улучшение жилищных условий остается самым востребованным направлением, однако потенциала существенного роста не наблюдается. Для повышения эффективности программы материнского капитала специалисты предложили расширить доступ к образовательным услугам для детей — в это направление в 2023 году деньги вложили 25,3 процента семей.

Ранее представители партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, призванный упростить покупку жилья с помощью маткапитала. В настоящее время купить жилье на средства из поддержки можно только через три года после рождения ребенка, если речь идет не об ипотеке. Парламентарии предложили разрешить покупать квартиру или дом сразу после рождения.