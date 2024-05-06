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18:05, 6 мая 2024Наука и техника

Названы особенности российских «речных танков»

Леонков: катера «Шмель» вооружены системой залпового огня и пушкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель», которые могут войти в состав формирующейся Днепровской речной флотилии, вооружены пушкой калибра 76 миллиметров и системой залпового огня БМ-14. Особенности «речных танков» назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ТАСС.

Он отметил, что «Шмели» могут действовать в акваториях рек и озер. В арсенал базовой версии катера также входят зенитные пулеметы, переносные зенитные ракетные комплексы и мины, которые позволяют катеру блокировать коммуникации противника.

«Понятно, что в современных условиях данные катера, которых за все время было выпущено более 100 единиц (а сейчас на вооружении Каспийской флотилии числится четыре боевые единицы), требуют серьезной модернизации с учетом той обстановки, которая складывается в зоне специальной военной операции», — сказал он.

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Эксперт допустил, что в зоне спецоперации катера могут быть атакованы дронами-камикадзе и противотанковыми ракетами, поскольку ширина Днепра составляет один-два километра. По его словам, перед началом эксплуатации катеров необходимо оснастить их современными средствами противовоздушной обороны, вооружением для огневой поддержки войск на суше и системами радиоэлектронной борьбы.

Также Днепровская флотилия может получить десантные катера проекта 1206 «Кальмар», которые способны перевозить 37 тонн груза. Леонков подчеркнул, что «Кальмары» смогут взять на борт две бронемашины или 120 человек личного состава.

В марте источники «Известий» сообщили, что Днепровская флотилия, формирование которой недавно анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, получит береговые самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег» калибра 130 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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