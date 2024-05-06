Названы самые популярные страны для покупки жилья у россиян

Эксперт Позднякова: чаще всего россияне покупают жилье в Турции

Чаще всего российские покупатели жилья за рубежом выбирают Турцию. Самые популярные страны для приобретения недвижимости у граждан России «Ленте.ру» назвала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

По словам эксперта, Турция привлекает россиян выгодными условиями для покупки недвижимости. Также в лидерах находятся Таиланд, дающий возможность выгодно инвестировать в жилье, и Грузия с быстро развивающимся рынком недвижимости. В то же время Азия и Бали, где можно расплачиваться рублями, вышли на первое место по сделкам с недвижимостью.

Помимо этого, россияне обращают внимание на Ближний Восток, особенно ОАЭ, Оман и Бахрейн, а европейские страны, включая Венгрию и Испанию, привлекают возможностью получения ВНЖ и карты резидента ЕС.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще арендовать жилье в Турции. Так, в марте российский спрос на съемное жилье в этой стране поднялся на 15 процентов.