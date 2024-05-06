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09:00, 6 мая 2024Россия

Осужденного за растление экс-режиссера «Ералаша» наградили медалью на СВО

Msk1.ru: осужденного экс-режиссера Белостоцкого наградили медалью на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Экс-режиссера детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого, которого осудили за растление 13-летнего мальчика, наградили медалью на специальной военной операции (СВО). Кроме того, его освободили от наказания. Об этом Msk1.ru сообщил сам постановщик.

Как выяснило издание, осенью 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны: ему оставалось отсидеть 2,5 года. В зоне боевых действий он начал служить медиком в штурмовом отряде.

«Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью "За спасение погибавших". По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость», — пояснил Белостоцкий.

Постановщик допустил, что представить к награде его могли за случай спасения командира во время одного из боев. Он добавил, что во время первого боевого задания через медпункт, где он работает, прошло больше 300 раненых.

В октябре 2021 года режиссер был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении детей и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали местонахождение кинематографиста, рассказывая всем, что он тяжело болен и не может выйти на связь.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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