Пашинян проведет пресс-конференцию во время инаугурации Путина

Премьер Армении Пашинян проведет пресс-конференцию во время инаугурации Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет конференцию во время инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Armenpress в Telegram.

Как рассказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, инаугурация Владимира Путина в качестве новоизбранного президента России состоится 7 мая. 10 мая планируется утверждение главы кабмина.

«7-го мая в 12:00 состоится пресс-конференция премьер-министра Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армянский премьер не приедет на инаугурацию российского президента. Возможность визита Пашиняна в Москву исключил спикер армянского парламента Ален Симонян.