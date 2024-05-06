Google предложила защитить выборы по всему миру

TechRadar: Google улучшила защиту аккаунтов пользователей из-за выборов

В корпорации Google заявили, что улучшенная система Passkeys («Ключи доступа») позволит защитить данные избирателей по всему миру. Об этом сообщает издание TechRadar.

В компании напомнили, что в 2024 году во многих странах пройдут выборы в государственные органы на различных уровнях. Чтобы процедуру голосования не сорвали хакеры, в Google предложили защитить данные с помощью «Ключей доступа». Это технология, которая дает доступ к аккаунту пользователя посредством одноразовых ключей, а не пароля.

В Google отметили, что поддержку Passkeys добавили во многие сервисы, которые хранят и обрабатывают данные избирателей. Также возможность использовать «Ключи доступа» появилась в сервисах хранения паролей — например, 1Password и Dashlane.

В материале говорится, что за прошедший год Passkeys использовали на 400 миллионах аккаунтов Google более одного миллиарда раз. «"Ключи доступа" просты в использовании и устойчивы к фишингу: они основаны только на отпечатке пальца, сканировании лица или пин-коде», — подытожили авторы сообщения.

В начале апреля корпорация Apple зафиксировала крупную атаку на владельцев фирменной техники, связанную со шпионским ПО. По словам журналистов издания TechCrunch, атака может быть связана с тем, что в 2024-м по всему миру пройдут выборы.