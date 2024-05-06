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10:05, 6 мая 2024Россия

Переносившая пациента санитарка в российской больнице сломала позвоночник

В Екатеринбурге переносившая пациента санитарка в больнице сломала позвоночник

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Свердловской областной клинической психиатрической больнице санитарка сломала позвоночник во время переноски пациента. Пострадавшая жительница Екатеринбурга получила 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе прокуратуры.

По сведениям издания, женщину и медицинскую сестру дежурный врач попросила помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Во время подъема пациента россиянка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента.

Пострадавшую санитарку спустя несколько дней госпитализировали.

Госинспектор труда установил нарушения со стороны учреждения, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление трудовых прав сотрудницы, заверили в ведомстве.

Ранее в Москве 21-летняя медсестра пародировала в блоге тяжелобольных младенцев из детской клиники Сперанского. Коллеги направили жалобу на девушку, еще до проведения проверки ее уволили.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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