Переносившая пациента санитарка в российской больнице сломала позвоночник

В Екатеринбурге переносившая пациента санитарка в больнице сломала позвоночник

В Свердловской областной клинической психиатрической больнице санитарка сломала позвоночник во время переноски пациента. Пострадавшая жительница Екатеринбурга получила 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе прокуратуры.

По сведениям издания, женщину и медицинскую сестру дежурный врач попросила помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Во время подъема пациента россиянка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента.

Пострадавшую санитарку спустя несколько дней госпитализировали.

Госинспектор труда установил нарушения со стороны учреждения, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление трудовых прав сотрудницы, заверили в ведомстве.

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