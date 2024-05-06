Последствия запрета поставок российских запчастей для поездов в Латвию оценили

Аналитик Поликарпов: Латвия начнет каннибализировать поезда без запчастей из РФ

Управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency, которое занимается аналитикой и консалтингом в сфере железнодорожного машиностроения, Александр Поликарпов в беседе с РИА Новости оценил последствия запрета на поставки российских запчастей для латвийского железнодорожного пассажирского перевозчика AS Pasažieru vilciens.

По его словам, парк поездов латвийского перевозчика достаточно сильно изношен, в нем много составов старше 50 лет, большая часть транспорта проходила модернизацию на российских или латвийских заводах.

«Без поставок запасных частей перевозчик будет вынужден отставлять поезда от эксплуатации и скорее всего приступит к "каннибализации" составов», — допустил Поликарпов.

Эксперт отметил, что, по его подсчетам, более 70 процентов парка AS Pasažieru vilciens составляют различные модификации электровозов и дизельных поездов ЭР2 и ДР1, которые в советские годы собирались на Рижском вагоностроительном заводе. Большинство запчастей для них выпускалось в разных городах СССР.

С 1990-х годов латвийские профильные производства начали приходить в упадок, поэтому российские поставщики по ряду комплектующих в настоящее время не имеют альтернативы.

5 мая стало известно, что AS Pasažieru vilciens попросила сделать исключение для себя, касаемо запрета на поставки запчастей из России и Беларуси. Свою просьбу она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов была спроектирована еще во времена СССР, и подходящие запчасти не производятся странами Евросоюза.

