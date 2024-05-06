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15:30, 6 мая 2024Бывший СССР

Появилось видео уничтожения катеров ВСУ у Крыма

Минобороны опубликовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры появились в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, операция была проведена силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крыма. На кадрах видно, как вертолет ведет обстрел катера в открытом море. Также запечатлен взрыв в акватории.

Ранее в сети появилось видео уничтожения произведенного в США танка Abrams Вооруженными силами России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО). Отмечается, что изначально боевая машина была поражена посредством сброса кумулятивного боеприпаса с дрона. Затем американский танк был атакован управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» и «Ланцетом».

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      Варвара Кошечкина
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